العبادي يترأس الاجتماع الخاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية

2017/12/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاجتماع الخاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية.

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