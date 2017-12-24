مكتب العبادي: مشروع الجباية لم يعد اجراءً ثانوياً بل ضرورة للحفاظ على الطاقة

2017/12/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الخبراء بشؤون الطاقة، والاكاديميين والجهات الرقابية وإعلام الدولة مراجعة شاملة لتجربة الجباية.وأفاد بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" العبادي ترأس مساء اليوم الاحد، الاجتماع الخاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية، وتم خلال الاجتماع اجراء مراجعة شاملة لتجربة الجباية، وذلك من خلال الاستماع لما طرحه القائمون على البرنامج وتشخيص بعض السلبيات ونقاط الضعف التي ظهرت بالتطبيق ووضع الحلول لها".واوضح انه" تم التأكيد خلال الاجتماع على ان مشروع الجباية لم يعد اجراءً ثانويا، بل هو ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة من خلال ترشيدها باعتبارها ثروة وطنية، وان نجاح البرنامج يُمكّن الدولة من ضمان تقديم افضل الخدمات للمجتمع في مجال الكهرباء وجميع المجالات الخدمية والتنموية المرتبطة بتوفير الطاقة الكهربائية".وأشار الى انه" على ضوء المناقشات تقرر دعم وتشجيع القائمين على تنفيذ البرنامج وتطبيقه في جميع المحافظات دون استثناء".انتهى

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