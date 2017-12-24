المسيحيون في اربيل يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد

2017/12/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / نصير الصالح:

يحتفل المسيحون حول العالم بميلاد السيد المسيح ع، الذي يوافق يوم غد الاثنين 24-12-2017، وفي إقليم كردستان تعج الكنائس بالمحتفلين والمصلين على غرار مدن العراق الاخرى لأداء القداس الكبير الخاص بالمناسبة.

وذكر امجد القصاب وهو مواطن مسيحي في اربيل إن الاستعدادات بدأت للاحتفال بعيد الميلاد، مشيراً إلى أن المراسم الدينية ستنطلق مساء اليوم.

من جانبه، قال سالم عبدالمسيح من كنيسة مريم العذراء ان العائلات المسيحية اعدت عدتها للاحتفال بالعيد من خلال تزيين أشجار عيد الميلاد وجميع الطقوس الخاصة بالعيد.

واوضح عبدالمسيح أن "المراسم ستبدأ في الساعة التاسعة من مساء اليوم، بكنيسة مار يوسف في اربيل فيما سيؤدى قداس يوم غد في كنيسة مريم العذراء ويستمر أداء الصلوات والتراتيل وتلاوة الإنجيل حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً".

وتابع أن المسيحيين "يقومون في هذه المناسبة بتبادل التهاني والزيارات ويتجمعون في منزل العائلة الكبيرة لتناول الغداء الخاص بعيد الميلاد، ثم يوزعون الحلويات على الضيوف".

وأوضح أن "هذه التقاليد قريبة من طقوس أهالي مدينة اربيل (المسلمين) خلال العيد، باستثناء أننا لا نزور القبور في يوم العيد ولا نطهو الطعام لوجبة الفطور في صباح أول أيام العيد.



انتهى /خ.

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