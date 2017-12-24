2017/12/24 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: الجهد الاستخباري للحشد الشعبي افشل الكثير من المخططات الإرهابية

24 ديسمبر, 2017 | 7:14 م - عدد القراءات: 9 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن “جليل الربيعي” اليوم الأحد، ان الجهد الاستخباري للحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات العمليات أسهم في إفشال الكثير من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف العاصمة.

وذكر “الربيعي” في تصريح صحفي تابعه “الموقف العراقي” إن التعاون الاستخباري بين عمليات بغداد والحشد الشعبي مستمر بوتيرة متصاعدة لتعقب الخلايا النائمة وتفكيك المخططات الإرهابية في بغداد والمناطق الواقعة في اطرافها.

وبخصوص بعض فصائل الحشد التي أبدت استعدادها لنزع السلاح والاندماج في العملية السايسي، نفى صدور تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة حول آلية التنفيذ، مرجحا تولي هيئة الحشد الشعبي المسؤولية.

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