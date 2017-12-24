الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


مجلس صلاح الدين: قضاء الطوز يشهد صراعا قوميا والأوضاع غير مستقرة  
2017/12/24 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/خاص…

أكد مجلس صلاح الدين، الأحد، أن الأوضاع في قضاء الطوز لازالت غير مستقرة وتوجد بعض الاغتيالات، مؤكدا ان الصراع في الطوز بات قومياً بحتاً وليس طائفيا.

وذكر عضو مجلس المحافظة خزعل حمادي لـ/المعلومة/ إن “قضاء الطوز شهد ظلما كبيرا بحق التركمان والعرب إبان سيطرة البيشمركة على القضاء”.

واوضح انه “بعد فرض السيطرة من قبل قوات الجيش الاتحادي على قضاء الطوز التابع لمحافظة صلاح الدين حدثت بعض الخروق وردات فعل عكسية بحق بعض العوائل الكردية”، معتبرا ان “تلك الاعمال فردية”.

ولفت الى ان “القضاء يشهد بعض عمليات الاغتيالات لصراعات قومية وسياسية”، مؤكدا خلو القضاء من اي صراعات طائفية”.انتهى25و

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2017/12/طوز-خورماتو-1-696x435
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس صلاح الدين: قضاء الطوز يشهد صراعا قوميا والأوضاع غير مستقرة  ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس صلاح الدين: قضاء الطوز يشهد صراعا قوميا والأوضاع غير مستقرة  ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بابا نويل بدأ رحلته العالمية لتوزيع الهدايا
⋙ أمريكا تستعد للحرب مع روسيا (فيديو)
⋙ عمليات الجزيرة: عودة 484 عائلة الى القائم وراوة وعنة
⋙ مجلس نينوى يطالب العبادي بسحب يد المحافظ
⋙ مانشستر يونايتد يؤجل مفاوضات التجديد لمورينيو بسبب تخبط النتائج
بالفيديو والصور
⋙ أمريكا تستعد للحرب مع روسيا (فيديو)
⋙ بالفيديو.. العبادي يترأس اجتماع خاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية
⋙ بالصور.. العثور على اكثر من 300 قنبرة هاون في تلعفر
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة