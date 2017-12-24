الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


الحكومة تصر على تطبيق خصخصة الكهرباء في عموم العراق
2017/12/24 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد اجتماع برنامج جباية الطاقة الكهربائية الذي عقد، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن مشروع الجباية لم يعد إجراء ثانويا، فيما قرر المجتمعون دعم القائمين على البرنامج في جميع المحافظات.

وذكر مكتب العبادي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الأخير ترأس الاجتماع الخاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية، وضم الاجتماع الخبراء بشؤون الطاقة والأكاديميين والجهات الرقابية وإعلام الدولة، وأجريت مراجعة شاملة لتجربة الجباية، وتشخيص بعض السلبيات ونقاط الضعف التي ظهرت بالتطبيق ووضع الحلول لها".

واوضح، "تم التأكيد على أن مشروع الجباية لم يعد إجراء ثانويا، بل هو ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة من خلال ترشيدها باعتبارها ثروة وطنية"، مبينا أن "نجاح البرنامج يمكن الدولة من ضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع في مجال الكهرباء وجميع المجالات الخدمية والتنموية المرتبطة بتوفير الطاقة الكهربائية".

وأكد مكتب العبادي، "على ضوء المناقشات تقرر دعم وتشجيع القائمين على تنفيذ البرنامج وتطبيقه في جميع المحافظات دون استثناء".

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