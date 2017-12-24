2017/12/24 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..العثور على اكثر من 300 قنبرة هاون في تلعفر

بغداد/..



عثرت القوات الامنية، الاحد، على اكثر من 300 قنبرة هاون واحزمة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في قضاء تلعفر غربي الموصل.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته "عين العراق نيوز"، ان " استخبارات الفرقة 15 وعلى اثر معلومات دقيقة، ضبطت كدسا للعتاد والأحزمة الناسفة في منطقة حسن كوي بقضاء تلعفر غربي مدينة الموصل".

واشار البيان الى ان "الكدس يحتوى على 306 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، 37 قنبرة هاون عيار٨١ملم، 2 حزام ناسف".



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