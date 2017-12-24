العبادي : مشروع الجباية هو ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة الكهربائية

2017/12/24 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس الوزراء حيدر العبادي , اليوم الاحد ( 24 / كانون الاول / 2017 ) الاجتماع الخاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية , مؤكداً خلال الاجتماع بان مشروع الجباية لم يعد اجراء ثانويا بل هو ضرورة للحفاظ على الطاقة .

وضم الاجتماع الخبراء بشؤون الطاقة ، والاكاديميين والجهات الرقابية وإعلام الدولة.و حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت الغدير نسخة منه انه تم خلال الاجتماع اجراء مراجعة شاملة لتجربة الجباية، وذلك من خلال الاستماع لما طرحه القائمون على البرنامج وتشخيص بعض السلبيات ونقاط الضعف التي ظهرت بالتطبيق ووضع الحلول لها.و ذكر البيان انه تم التأكيد على ان مشروع الجباية لم يعد اجراءً ثانويا، بل هو ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة من خلال ترشيدها باعتبارها ثروة وطنية، وان نجاح البرنامج يُمكّن الدولة من ضمان تقديم افضل الخدمات للمجتمع في مجال الكهرباء وجميع المجالات الخدمية والتنموية المرتبطة بتوفير الطاقة الكهربائية. وعلى ضوءالمناقشات تقرر دعم وتشجيع القائمين على تنفيذ البرنامج وتطبيقه في جميع المحافظات دون استثناء.انتهى .



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