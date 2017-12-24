قيادي فيه يبين اسباب ارسال قطعات من الحشد الى الحدود العراقية السورية

2017/12/24 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

بين القيادي في الحشد الشعبي عبد الله الجبوري ، الاحد ، اسباب ارسال قطعات من الحشد الشعبي الى الحدود العراقية السورية ، فيما اكد انه تم ارسال اعداد قليلة لإسناد الجهد البري والنقاط التي يتوقع ان تشن الجماعات الارهابية هجمات ضدها.

وذكر الجبوري في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “قطعات الحشد العشبي التي توجهت صوب الحدود العراقية السورية المشتركة هي لتقديم الدعم للقطعات العسكرية الموجودة في المناطق التي يتوقع ان تشهد تعرضات او هجمات حاليا ومستقبلا من قبل بعض الدواعش والجماعات المسلحة خلف الحدود”.

واضاف ان “طيران الجيش والقوى الاستخبارية هي عناصر مساعدة للسيطرة على امن الحدود ولكن يبقى الدور الفعال والحقيقي للقوات البرية المرابطة”، مبينا انه “تم ارسال اعداد قليلة من الحشد الشعبي وبشكل مؤقت لدعم وإسناد الجهد البري في الحدود والنقاط التي تحتاج الى الدعم فقط”.

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول ،امس السبت ، نشر قوات من الحشد الشعبي على الحدود العراقية مع سوريا.



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