الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


السعودية ترفض استقبال لاعبين إسرائيليين وحديث عن خيارات للرد
2017/12/24 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

اكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج إسرائيل جيلفر، الأحد، إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبع...

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