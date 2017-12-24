السعودية ترفض استقبال لاعبين إسرائيليين وحديث عن خيارات للرد

2017/12/24 | 19:35

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بغداد اليوم/ متابعة

اكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج إسرائيل جيلفر، الأحد، إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبع...





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