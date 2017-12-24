مفوضية الانتخابات تعلن مفاتحة مجلس الوزراء بتخصيص سلف مالية لاجراء الانتخابات

2017/12/24 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… أعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي، اليوم الأحد، مفاتحة مجلس الوزراء بتخصيص سلف مالية لاجراء الانتخابات بسبب تاخر اقرار الموازنة لعام 2018.

وذكر التميمي في بيان له تلقته (المستقلة)… ان المفوضية ولغرض تنفيذ الجدول الزمني لها استعدادا لموعد الانتخابات وللحفاظ على المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولان تاخر اقرار الموازنة سيؤثر على سير الجدول الزمني، فقد تمت مفاتحة مجلس الوزراء للطلب منه بتخصيص سلف مالية للسير قدما في الجدول الزمني للانتخابات.

يذكر ان مجلس الوزراء حدد يوم 12/5/2018 موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية، وحدد الموعد ذاته لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.(النهاية)

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