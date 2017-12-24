2017/12/24 | 19:40

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قرية "فارسيان" ذات النسيج التاريخي

إرنا-كركان- حافظ سكان قرية "فارسيان" على طريقتهم التقليدية في الحياة خاصة في بناء المنازل.



وتقع قرية فارسيان السياحية في مدينة "آزادشهر" التابعة لمحافظة كلستان (شمال) وعلى الطريق المؤدية الى مدينة شاهرود (شرق).

24 ديسمبر 2017

07:56

عکس: آرشيو ايرنا

کد خبر: 3570523

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