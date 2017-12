تعطيل الدوام الرسمي في نينوى يوم غدا اﻻثنين بمناسبة عيد المسيحيين

2017/12/24 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مدير اعلام مجلس محافظة نينوى عبد الكريم الكيلاني ان مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي غدا اﻻثنين بمناسبة عيد المسيحيين.

وذكر الكيلاني في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه “دعما وتعزيزا للتعايش والسلام قررت رئاسة مجلس محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المصادف 25-12-2017 في عموم المحافظة”.

واوضح وذلك “بمناسبة عيد الاخوة المسيحيين، متمنين لجميع المسيحيين في نينوى والعراق عموماً الخير والامان والعودة السريعة الى مناطقهم ومساكنهم”.

