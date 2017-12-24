“أندرويد” يتحول إلى كلب حراسة

2017/12/24 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

كشف الموظف السابق في وكالة الأمن الوطني الأمريكي إدوارد سنودن، عن تطبيق جديد يعكف عليه يمكن أن يحول أي هاتف “أندرويد” إلى “كلب حراسة” منزلي.

ويمكن لتطبيق “هافن” أن يحول أي هاتف ذكي إلى جهاز مراقبة منزلي متطور.

وذكر سنودن في تصريح تابعته وكالة/ المعلومة/ “تخيل لو كان لديك كلب حراسة يمكنك أخذه معك إلى أي مكان، وتركه في الغرفة عندما لا تكون موجودا فيهاـ الفكرة الأساسية هي التأكد من أن المكان من حولك آمن ويمكنك الوثوق به”.

ويعمل التطبيق الجديد عن طريق وضع الهاتف في المكان الذي تود أن تجعله آمنا، سواء غرفة النوم أو المكتب، وسيعمل التطبيق عن طريق الميكروفون ولاقط الصوت بالجهاز على تسجيل الصوت المحيط به، وتعمل الكاميرا على التقاط مقاطع فيديو لأي متطفل يسعى للدخول إلى المنزل.

وفى حال التقط الصوت أو الكاميرا أي غريب، يتم إرسال إخطار مباشر إلى الهاتف الذكي الآخر، الذي يملكه المستخدم.

وطرح سنودن الإصدار التجريبي من “هافن” على متجر جوجل الإلكتروني “جوجل بلاي”.



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