فتاة تقتل صديقها بالرصاص من أجل فيديو على

2017/12/24 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بسجن شابة قتلت صديقها أثناء تصوير مقطع أرادا بثه على موقع "يوتيوب".

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