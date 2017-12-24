الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


فتاة تقتل صديقها بالرصاص من أجل فيديو على
2017/12/24 | 19:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت محكمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بسجن شابة قتلت صديقها أثناء تصوير مقطع أرادا بثه على موقع "يوتيوب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة تقتل صديقها بالرصاص من أجل فيديو على "يوتيوب") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة تقتل صديقها بالرصاص من أجل فيديو على "يوتيوب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بابا نويل بدأ رحلته العالمية لتوزيع الهدايا
⋙ أمريكا تستعد للحرب مع روسيا (فيديو)
⋙ عمليات الجزيرة: عودة 484 عائلة الى القائم وراوة وعنة
⋙ مجلس نينوى يطالب العبادي بسحب يد المحافظ
⋙ مانشستر يونايتد يؤجل مفاوضات التجديد لمورينيو بسبب تخبط النتائج
بالفيديو والصور
⋙ أمريكا تستعد للحرب مع روسيا (فيديو)
⋙ بالفيديو.. العبادي يترأس اجتماع خاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية
⋙ بالصور.. العثور على اكثر من 300 قنبرة هاون في تلعفر
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة