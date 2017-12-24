الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


ايطاليا تخطط لسحب بعض قواتها من العراق
2017/12/24 | 19:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم الأحد، إنه سيقترح على البرلمان نقل بعض الجنود من قوات بلاده المتمركزة في العراق إلى النيجر لمكافحة تهريب البشر والإرهاب.

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