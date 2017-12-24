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تعطيل الدوام في كركوك يوم غد بمناسبة ميلاد السيد المسيح
2017/12/24 | 19:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعطيل الدوام في كركوك يوم غد بمناسبة ميلاد السيد المسيح

24 ديسمبر, 2017 | 7:21 م   -   عدد القراءات: 16 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلن الحكومة المحلية في محافظة كركوك اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنن بمناسبة اعياد الميلاد.

وذكر المصدر في حديث تابعه “الموقف العراقي” ان الحكومة المحلية بمحافظة كركوك اعلنت تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين بمناسبة اعياد الميلاد.

ويحتفل المسيحيون بأعياد الميلاد ابتداءً من 25 كانون الأول، وتستمر الاحتفالات حتى الأول من السنة الجديدة.

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