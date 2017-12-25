2017/12/25 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقدمة : جذب أنتباهي نصين محددين أحدهما ، أية من الأنجيل ، وهو حديث ، للمسيح وهومعلقا على الصليب ، مخاطبا من صلبوه ، قائلا لهم : ” يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ( 34:23 أنجيل لوقا ) ” ، والثاني حديث / مقولة ، عن الرسول ، وهي واقعة ” … قراءة بين نصين / حديثين ، الأول للمسيح والثاني لمحمد

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