الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


قراءة بين نصين / حديثين ، الأول للمسيح والثاني لمحمد
2017/12/25 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المقدمة : جذب أنتباهي نصين محددين أحدهما ، أية من الأنجيل ، وهو حديث ، للمسيح وهومعلقا على الصليب ، مخاطبا من صلبوه ، قائلا لهم : ” يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ( 34:23 أنجيل لوقا ) ” ، والثاني حديث / مقولة ، عن الرسول ، وهي واقعة ” … قراءة بين نصين / حديثين ، الأول للمسيح والثاني لمحمد

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