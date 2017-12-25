الكشف عن خطة إسرائيل الجديدة بشأن القدس

2017/12/25 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عما وصفته بخطة "البناء الاستيطاني الإسرائيلية الجديدة في القدس" ومحيطها، والتي تهدف لفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وضمها لإسرائيل.

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