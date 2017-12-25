2017/12/25 | 01:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بفلوريدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2017/12/25 | 01:48.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بفلوريدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بفلوريدا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بفلوريدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).