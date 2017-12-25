بينزيما يسدد في العارضة أكثر مما يسدد في الشباك ..!

2017/12/25 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – عاند الحظ مرة أخرى الفرنسي كريم بينزيما وذلك بعدما ردت العارضة تسديدته خلال مباراة الكلاسيكو ، لتكون بذلك العارضة حرمته من 6 أهداف هذا الموسم أكثر مما سجلهم بشكل عام في الموسم الحالي (5) .

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