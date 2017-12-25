الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


بينزيما يسدد في العارضة أكثر مما يسدد في الشباك ..!
2017/12/25 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – عاند الحظ مرة أخرى الفرنسي كريم بينزيما وذلك بعدما ردت العارضة تسديدته خلال مباراة الكلاسيكو ، لتكون بذلك العارضة حرمته من 6 أهداف هذا الموسم أكثر مما سجلهم بشكل عام في الموسم الحالي (5) .

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/12/4-73-200x107
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينزيما يسدد في العارضة أكثر مما يسدد في الشباك ..!) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينزيما يسدد في العارضة أكثر مما يسدد في الشباك ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع الفرنسي ديارا
⋙ بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس
⋙ تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق
⋙ لويس فان خال ينصح برشلونة بضم بليند
⋙ شاهد رد فعل فتاة بعد اتهامها بالسرقة في متجر (فيديو)
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس
⋙ شاهد رد فعل فتاة بعد اتهامها بالسرقة في متجر (فيديو)
⋙ بالصور:ماذا جرى خلال لقاء ممثل المرجع السيستاني مع رؤساء فروع نقابة المعلمين بالعراق
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة