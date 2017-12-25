عقوبات رادعة من الاتحاد الإنجليزي في حق مهاجم ساوثهامبتون

2017/12/25 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر أصدر الاتحاد الإنجليزي عقوباته في الواقعة التي حدثت في مباراة ساوثهامبتون وهدرسفيلد في الجولة 19 من الدوري والتي أقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وشهدت الدقيقة 32 من اللقاء دخولاً عنيفاً من جانب تشارلي أوستن مهاجم ساوثهامبتون على جوناس لويسل حارس هدرسفيلد ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في انفه ونزيف الدماء منها قبل أن يعالج ويستكمل المباراة.

وجاءت العقوبة بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب سوء السلوك ليحرم اللاعب من خوض لقاءات فريقه أمام توتنهام ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس وتعرض أوستن للإصابة خلال اللقاء وأستبدل عند الدقيقة 79.مواد متعلقة أرقام الدوري الإنجليزي | جوارديولا يُزين كريسماس البريميرليج برقم تاريخي! منصة البريميرليج | محرز الأشقر وغضب مورينيو وأبرز ما قيل في الإعلام الإنجليزي مئوية أجويرو ومطاردة كين لشيرار وهدف رمضان الأول في أبرز صور الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي أخبار تشيلسي | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة برايتون

وكان تشارلي قد سجل هدف التقدم لفريقه في اللقاء عند الدقيقة 24 قبل أن يدرك هدرسفيلد التعادل مع الدقيقة 64.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الثالث عشر في ترتيب المسابقة ب 19 نقطة ويتصدر أوستن قائمة هدافي الفريق مسجلاً ستة أهداف.

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