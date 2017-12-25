كمال آيت بن يوبا - تهنئة للحوار المتمدن بمناسبة السنة الميلادية 2018

2017/12/25 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_آيت_بن_يوبا ليطفئ الحوار المتمدن ألف شمعة و شمعة إتحاد الربوبيين العرب و الناطقين بالعربيةلشمال افريقيا والشرق الأوسط شعارنا : حرية – مساواة – أخوة بمناسة حلول السنة الجديدة 2018 الذي يصادف الذكرى 16 لإنطلاق رسالة مؤسسة الحوار المتمدن في النشر والتنوير و فتح النقاشات الثقافية والفكرية و السياسية والدينية و فتح مجالات للتضامن مع المظلومين و المسلوبي الحرية و المحرومين من الحرية بسب......

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