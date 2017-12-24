علم الجَهل والخرافَة

2017/12/25 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مَحمود الجاف

إن مَن لا أساسَ لهُ لا يَرتفع ...



والتخلّف لا يَعود إلى التأخر في بداية الإنطلاق فقط بل إلى الجهل بنقطة البداية ...



في التسعينات وبعد انتشار دعايات شركات التبغ التي خدعت الناس حول مَخاطر التدخين لفتت الانتباه إلى علم الجهل .



فقد تبيّن إن الإستراتيجية كانت هي إثارة الشكوك في البحوث العلمية التي تربطهُ بالسرطان .



والجهل : هو (مُنتَج) يتم صنعهُ وتوزيعهُ لأهداف سياسية وتجارية ولهذا انبثقت الحاجة لمجال العلاقات العامة ...



الصَنعة التي تُعتبر الأبن المُدلل للحكومة الأمريكية على قول تشومسكي وعن طريقها ضَللوا الرأي العام وزجوا به في الحَرب العالمية الأولى سابقًا وغزو أفغانستان والعراق لاحقًا بما كان يُعرف بالـ Creel Commission .

والخرافة : هي الفكرة أو الإعتقاد القائم على مُجرد تَخيلات دون وجود سبب عقلي أو مَنطقي مبني على العلم والمَعرفة .



وترتبط بفلكلور الشعوب لأنها عادةً ما تُمثل إرثًا تاريخيًا تتناقلهُ الأجيال ومُمارسة لاعقلانية .



قد تكون دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو شَخصية .



ومنها إيمان الناس بالخرزة الزرقاء التي يظنون إنها تدفع الشر وحدوة الفرس التي تجلب الخير وتطيرهم بالغراب وتشاؤمهم من الأرقام وتمسكهم بالسادة والمراقد وتصديقهم بالقصص الخيالية التي يروجها الدجالون بغية الحصول على مكاسب سياسية أو مادية .



علمًا إن البعض يصنعون خرافاتهم بأنفسهم في كثير من الأحيان .



فقد يشتري ورقة يانصيب برقم مُعين ويكسب إحدى الجوائز ويعتقد أنه رقمهُ الميمون .



أو قد تحلُ كارثة في يوم بعينه فينزع إلى الإعتقاد بأنهُ مشؤوم ويبقى في خوف من أخرى جديدة وهكذا .

يستند هذا العلم على ثلاث ركائز أساسية هي : بث الخوف والشكوك وصناعة الحيرة .



وليس هناك أفضل من الحُكومات في إثارة الرُعب لدى مُواطنيها لتمرير مصالحها وأفكارها .



من خلال صُنع أعداء وهميين ونشر القلق في قُلوب الجُمهور بالمصير المُظلم إذا لم يشاركوا في المعركة والهجوم المقدّس ...



لايوجد ما ينافس غريزة حُب البقاء عند الإنسان ولهذا يُمكنك أن تبيع السمك في حارة الصيادين عندما تُهدّد أمنهُم وحياتهُم!

وَإثارة الشُكوك هي ثاني أعمدة التجهيل التي يتم توظيفها غالبًا في القطاع التجاري والإقتصادي وهذا بالتحديد منهج الشركات .



فبعد هبوط مبيعاتها بنسبة 25% بدأت شركة كوكاكولا بدفع 5 ملايين دولار لباحثين من اجل تغيير فهم المُجتمع حول أسباب السمنة بتقليل دور المشروبات الغازية في انتشارها وتوجيه اللوم إلى عدم مُمارسة التمارين الرياضية! هذه الأبحاث تم نشرها حتى يُعيد الفرد تشكيل مَوقفهُ بما يتناسب مع أجندة هذه الشركات .



ولأن كثرة المعلومات المُتضاربة تُصَعِّب من اتخاذ القرار المُناسب وتُدخل الفرد في دوّامة من الحيرة حتى يبدو تائهًا حولَ ما يجري ويزيد العِبء النفسي والذهني عليه فيلوذ بقبول مالا يَنبغي القبول به طمعًا في النجاة منها وهذه تحديدًا هي الغاية!

لقد بات الجهل والتضليل سلعة يومية تُنشر وتُساق على الناس من حكومات وأصحاب نفوذ والصمود أمامها يتطلّب جهودًا ووعيًا ذاتيًا مُستقلًا يبحث عن الحقيقة بعيدًا عن العاطفة والأمنيات .



وسيكون من قصر النظر إذا اعتقدنا أن (علم الجهل) و(إدارة الفهم) محصور على الغرب بل هو أقرب إلينا من أي شيء آخر! فالدهاليز المُظلمة والسراديب الرطبة المُعتمة والمَمرات التي تكسوها مادة لزجة ذات رائحة نتنة ومُخيفة ومُقرفة للغاية تستهوي مُدمنوا السياسة التي عرفها المُفكرون أنها " فن المُمكن " فأن تختار العيش في أماكن مُماثلة من أقبية النفس والضمير والوِجدان لهو بالفعل فَن بحد ذاته لا يقوى على مُمارسته إلا القلة .

يتعلم السياسيون قوانينهُ التي تُطبق على الشعب بشكل عام ومُؤيديهم بشكل خاص .



ولهذا فإن مُعظم الأنظمة لم تجد بُدًا من استخدامه بكل أسسهِ وتفاصيلهِ وبرعت في ذلك حتى وصلت الشُعوب إلى درجة تقديس زُعمائها وتنزيههُم وحياكة الأساطير حولهُم .



وخلق أعداء داخل الشعب وكأنما لم يعُد هُناك من هُم أشد خطورة خارج الحُدود ...



وهنا تظهر أهمية اﻹعلام والتقارير الوهمية والأخبار المُفبركة المُكثفة واستضافة المُفكرين والصحفيين والكُتاب ورجال الدين والفنانين بتحليلاتهم المَدفوعة والمَملوءة عليهم بخطوطها العريضة وتفاصيلها الدقيقة .

علينا أن نعيد النظر في بعض المفاهيم والمبادئ التي نتمسك بها دون أن نفكر إن كانت صحيحة أم لا أو تستند على أساس علمي قبل زرع أي علم جديد؟...



فقبل أن نحكم بالخطأ أو الصواب علينا أن نتجرد من الفكر السابق ونستقبله بمنظار الحقيقة وليس بمنظار عادات وثقافات ربما تكون خاطئة تحكم بالرفض على أي شيء جديد وبالتالي تؤثر على طريقة قبولنا لأي نموذج مُختلف ...



ولقد شجع القرآن وأثنى على أهمية التفكير ووصف العلماء بـ " أولي الألباب ".



والله نفسه يدعوك للتبصر والتفكر واستخدام عقلك حتى تعرفه أكثر فالعلم نعمة يُعطيها لمن يستحق ودعوة سماوية به نقضي على المفاهيم الخاطئة فقد قال تعالى { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب } الزمر : 9

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة

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