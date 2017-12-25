غواتيمالا تقرر نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

2017/12/25 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، اليوم، الإثنين 25 ديسمبر/كانون الأول، عزمه على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، على خطى الولايات المتحدة، كما لأعلن عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتوصل الاجتماعي.

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