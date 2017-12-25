2017/12/25 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الجزء الثامن من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، رسميا هو ثالث أعلى فيلم محقق للإيرادات بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام 2017.

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