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🔴 البيرنابيو أصبح عقدة للريال في الكلاسيكو !
2017/12/25 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البارسا فاز بآخر 3 مباريات كلاسيكو بالليغا على ملعب البيرنابيو للمرة الأولى !

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