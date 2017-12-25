موعد مباراة الهلال القادمة ضد آحد

2017/12/25 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد مصطفى

بعد أن استعاد الهلال نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه التعاون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام جولة "البيعة" الأسبوع ال 15 من الدوري السعودي للمحترفين، بعد سقوطه المفاجئ الجولة الماضية على يد الفيحاء (2/1).





يحل الزعيم ضيفاً ثقيلاُ على ملعب "استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز" فريق آحد فى الجولة 16، الخميس 28 ديسمبر 2017 ، فى مباراة يدخلها الهلال وهو محتلاً الوصافة بـ 30 نقطة، متأخراً بنقطةٍ واحدةٍ الأهلي المتصدر بـ 31 نقطة

من جانبه يحتل آحد المركزالـ 12 برصيد 14 نقطة، بعد خطف نقطة ثمينة من الباطن يتعادله ، بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الـ 15 من عمر الدوري

موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة آحد - الهلال استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز الخميس 28 ديسمبر 2017 15:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت مصر لم يتم تحديده MBC PRO SPORTS 1

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