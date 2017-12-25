نتنياهو على

2017/12/25 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القدس عاصمة إسرائيل، وذلك في رسالة على صفحته على "تويتر"، أمس الأحد 24 ديسمبر / كانون الأول.

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