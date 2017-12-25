روبوت جديد قد يحدث انقلابا في أهرامات الجيزة

2017/12/25 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا تم الكشف عن كل الألغاز والأسرار التي تحيط بهرم الجيزة الأكبر، فقد يعود الفضل لهذا إلى روبوت صغير.

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