الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


روبوت جديد قد يحدث انقلابا في أهرامات الجيزة
2017/12/25 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إذا تم الكشف عن كل الألغاز والأسرار التي تحيط بهرم الجيزة الأكبر، فقد يعود الفضل لهذا إلى روبوت صغير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روبوت جديد قد يحدث انقلابا في أهرامات الجيزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روبوت جديد قد يحدث انقلابا في أهرامات الجيزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع الفرنسي ديارا
⋙ بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس
⋙ تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق
⋙ لويس فان خال ينصح برشلونة بضم بليند
⋙ شاهد رد فعل فتاة بعد اتهامها بالسرقة في متجر (فيديو)
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس
⋙ شاهد رد فعل فتاة بعد اتهامها بالسرقة في متجر (فيديو)
⋙ بالصور:ماذا جرى خلال لقاء ممثل المرجع السيستاني مع رؤساء فروع نقابة المعلمين بالعراق
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة