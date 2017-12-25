2017/12/25 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين تقيم احتفالا بمناسبة عيد الميلاد المجيد أقامت المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين في مدينة هامبورغ / بنبرغ بشمال.ألمانيا احتفالا بمناسبة عيد الميلاد المجيد...وقد القى رئيس المنظمة الاستاذ عزيز القزاز كلمة ندرج مقتطفات منها ١- اخوتي الاعزاء ، أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأتنمى لكم ولعوائلكم ولنا جميعا كل الخير واليمن والبركة ، وعاما جديدا ملؤه البشائر خصوصا تحرير عراقنا الحبيب من جميع أنواع الاحتلال والوصاية والعمالة والفساد ، وكذلك تحرير وطننا العربي الكبير وتوحده ورفعته وازدهاره .٢- في تأريخ امتنا عندما سادت المحبة والرحمة كانت الحياة مشعة بالخير والبركة ، وعندما غابت المحبة والرحمة ساد الشر والانحطاط . أمتنا العربية حملت للعالم رسالة المحبة والرحمة والتسامح ونبذ التفرقة . فليس من المقبول أن نكون نحن ضحايا الفتن والتفرقة والطائفية . علينا نشر ثقافة المحبة والرحمة ومحاربة أوبئة التفرقة والفتن بكل قوة.٣- على العرب المسلمين والمسيحيين.تبادل.التهاني بأعيادهم والتمسك بوحدة الوطن ونظام القيم والاخلاق. من يرفض مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات هو من دعاة الفتنة ، والقرآن الكريم يقول ( الفتنة أشد من القتل). اننا.جميعا مستهدفون من الأعداء.٤- لا يكتمل اسلام الانسان المسلم الا اذا آمن بكل الأنبياء والرسل والأديان السماوية ذات المصدر الواحد. انها رسالة التوحيد الواحدة. يقول القرآن الكريم: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه).٥- القرآن الكريم يتحدث عن معجزة ميلاد السيد المسيح ويدافع عن أمه مريم العذراء ويرسخ طهرها ضد اتهامات اليهود (سورة مريم). ٦- القرآن الكريم.يوضح أن علاقة المسلمين بالمسيحيين مبنية على المودة والتقدير ، بينما يعتبر اليهود أشد الناس عداوة للمسلمين. فهو يقول: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا أنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.)٧- أمام هذه الخلفية ليس من المستغرب أن نجد التعايش والتعاون الاسلامي المسيحي بأحلى صوره في مدينة بيت لحم في فلسطين ، مكان مولد السيد المسيح عليه السلام: هنا المسلمون والمسيحيون يشاركون بعضهم الافراح والاحزان ويتعاونون في مقاومة الاحتلال الصهيوني البغيض. هنا تجد الكنيسة قرب الجامع ، وأجراس الكنائس تلتحم مع الاذان وتجويد القرآن. هنا يدعو المسيحي صديقه المسلم الصائم في رمضان للافطار في بيئته ، وتعلق العائلة المسلمة زينة عيد الميلاد في بيتها. بيت لحم قدمت خيرة شبابها ، مسلمين ومسيحيين فداءا لفلسطين.هذه الإخوة متجذرة منذ بداية الاسلام ، منذ (العهدة العمرية) التي كتبها الخليفة عمر ابن الخطاب عندما فتح المسلمون بلاد الشام ، حيث أعطى المسيحيين المساواة والامان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم.٨- لا يجوز اعتبار المسيحيين (أقلية) في المجتمع العربي لعدة أسباب ، منها:أولا انهم عرب والعرب هم الأغلبية.ثانيا الأقلية تقع في هامش التأريخ ، بينما المسيحيون العرب بقوا في قلبه ، وهم الذين لعبوا دورا رياديا في المشروع النهضوي الحضاري العربي.ثالثا صفة (الأقلية) تعزلهم عن الدور السياسي الوطني ، بينما هم لعبوا أدوارا كبيرة في جميع مشاريع التحرر والاستقلال والوحدة.انهم لم يغلبوا مسيحيتهم على عروبتهم ، بينما نجد اليوم بعض الجهلة من المسلمين يضعون مذهبهم وطائفيتهم فوق عروبتهم بل حتى فوق اسلامهم. ثقافة العيش والمصير المشترك هي السائدة لدى المسيحيين العرب.٩- لقد ساهم المسيحيون العرب في كتابة التأريخ العربي وحفظ التراث وتطوير الأدب والفنون العربية. من آلاف العلماء والكتاب نذكر هنا فقط بعض الأدباء المسيحيين البارزين.مثل جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي وأمين الريحاني وبشارة الخوري ورشيد سليم الخوري وخليل مطران وسلامة موسى ، وصولا الى ادوارد سعيد.١٠- لقد حارب المسيحيون العرب الاستعمار العثماني كما حاربوا الاستعمار الغربي. لم يكن دين المستعمر هو بيت القصيد ، وإنما التحرر القومي من الاستعمار والهيمنة الأجنبية. النضال من أجل الحرية والوحدة العربية والعدالة الاجتماعية وتحرير فلسطين هو الذي أنجب الآلاف من المفكرين والمناضلين أمثال مؤسس البعث ميشيل عفلق وصلاح البيطار وطارق عزيز ومؤسسي حركة القوميين العرب جورج حبش وقسطنطين زريق ، وكذلك وديع حداد وأنطون سعادة ونجاح واكيم وجورج حاوي والبطريرك ميشيل الصباح وحنان عشراوي وجوزيف سماحة وسمير قصير.١١- النضال المشترك كان منذ البداية. عندما اجتاح الغزاة الصليبيون القدس عام ١٠٩٩ لم يقتصر القتل على المسلمين ، وإنما شمل أيضا المسيحين العرب أيضا.١٢- أمام هذه الخلفية علينا دراسة المخطط الصهيوني (افراغ الشرق الأوسط خصوصا العراق من مسيحييه) ليسهل ضرب السنة بالشيعة بالتعاون مع نظام ولاية الفقيه الفارسي. لقد تم تهجير أكثر من نصف مليون مسيحي عراقي، كما تحولت هجرة المسيحيين العرب الآخرين الى نزوح جماعي بسبب التفرقة والتمييز والمضايقات. هذه كانت احدى نتائج الغزو والاحتلال الصهيوني الامريكي البريطاني الفارسي وسياسات عملائهم.المتسترين بالعمائم المزيفة وهي حركات مدسوسة تجهل الدين والتأريخ معا. دهاقنة الصهيونية يعرفون حقيقة أن المسيحيين هم الإسمنت الذي يحافظ على تماسك المجتمع ويحمي العروبة والإسلام من التمزق الطائفي. وهم أيضا المؤهلون لكشف زيف (الصهيونية المسيحية والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الامريكية) الذين يخططون لتهديم المسجد الأقصى وبناء الهيكل وتحقيق اسرائيل الكبرى من النيل الى أربيل وإعادة السيطرة الاستعمارية على عموم المنطقة العربية.

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