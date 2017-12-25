YOUR-ZONE: لماذا يسكن ميسي في كوكب آخر؟

2017/12/25 | 04:10

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ولكن يبقى السؤال لماذا يسكن ميسي دون غيره في كوكب أخر رغم تعاقب العديد والعديد من النجوم الموهوبين على ملاعب كرة القدم عبر التاريخ؟ ولماذا هو بالذات من نجح هذا النجاح المُلفت والباهر في تحطيم هذا الكم من الأرقام القياسية؟

والحقيقة أن هذا التألق الغير مسبوق يرجع إلي عدة أسباب بعضها يعود إلي ليونيل نفسه وبعضها الأخر قدري ويُعد مكافأة من الله للبرغوث على مثابرته وإجتهاده.

أول الأسباب القدرية هو عدم تعرض أسطورة برشلونة لإصابات بالغة ومؤثرة على مدار مشواره الكروي وبالطبع هناك عمل كبير من ليونيل لتقوية عضلاته وتفادي هذا الأمر ولكن الإصابة تبقى في النهاية قدر من الله وكم حُرمت جماهير كرة القدم في العالم من مواهب فذة بسبب هذه اللعنة أبرزهم على الإطلاق الظاهرة رونالدو البرازيلي الذي كان يتمتع بموهبة غير عادية.

كذلك فإن وجود ميسي في عصر الثورة التكنولجية أسهم كثيراً في إبراز موهبته الفذة ومهاراته الفريدة في كرة القدم فاليوم يحظى النجوم بكاميرات خاصة تراقبهم وحدهم وترصد تحركاتهم طوال المباراة.



كما أن التوسع في عمليات البث التلفزيوني إلى مختلف دول العالم ساعد ولا شك في زيادة شعبية نجوم الكرة الكبار ومن ضمنهم بالطبع الساحر الأرجنتيني.

أما ما يعود من أسباب للاعب نفسه فكلها تتلخص في سماته الشخصية التي تساعده في حُسن إدارة عبقريته الكروية فميسي شخص هادئ إلى أبعد الحدود يُجيد التعامل مع الضغوط النفسية والإعلامية الناتجة عن التألق والإخفاق بنفس القدر والخروج منها بأقصى سرعة وبأفضل حال.

كذلك فإن ليونيل يتمتع بقدر هائل من الإحترافية وقد يكون الأكثر بين كل لاعبي العالم في هذا الجانب لأنك تستطيع أن تعد تصريحاته الإعلامية على مدار إثني عشر عاماً على يديك فهو قليل الكلام دائم العمل عديم المشاكل تقريباً مع كل المحيطين به سواء داخل الملعب أو خارجه..

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