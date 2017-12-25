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لأسباب إنسانية...العفو عن رئيس بيرو السابق
2017/12/25 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكسيكو - سبوتنيك: أصدر رئيس بيرو، بيدرو كوتشينسكي، يوم الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، عفوا عن الرئيس البيروي السابق ألبرتو فوجيموري، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الفساد وغيرها من الجرائم.

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