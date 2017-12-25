أردوغان: نسعى مع روسيا لإجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية

2017/12/25 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: نسعى مع روسيا لإجلاء مدنيين من الغوطة الشرقيةقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعمل مع روسيا لإجلاء نحو 500 شخص من ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة في العاصمة السورية دمشق.واوضح أردوغان قبل أن يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية: "هناك حوالي 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن رئيسي أركان الجيش في روسيا وتركيا سيناقشان الخطوات اللازمة في العمليات التي سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية.وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا وصف في نوفمبر/تشرين الثاني الوضع في الغوطة الشرقية بأنه حالة طوارئ إنسانية.وتريد أنقرة نقل من يحتاجون للمساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم.ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية في ظروف إنسانية مأساوية، جراء الحصار والقصف المتواصل.

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