شاهد رد فعل فتاة بعد اتهامها بالسرقة في متجر (فيديو)

2017/12/25 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت هذه الفتاة أعصابها، أمام عدد من الزبائن المتواجدين بداخل أحد فروع متجر "كي مارت"، بعد أن طلب حراس الأمن منها أن يشاهدوا فاتورة بالأشياء المتواجدة في عربة تسوقها.

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