الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


شاهد رد فعل فتاة بعد اتهامها بالسرقة في متجر (فيديو)
2017/12/25 | 05:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فقدت هذه الفتاة أعصابها، أمام عدد من الزبائن المتواجدين بداخل أحد فروع متجر "كي مارت"، بعد أن طلب حراس الأمن منها أن يشاهدوا فاتورة بالأشياء المتواجدة في عربة تسوقها.

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