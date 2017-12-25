لويس فان خال ينصح برشلونة بضم بليند

2017/12/25 | 05:10

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هاي كورة – نصح المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد وبرشلونة لويس فان خال التادي الكتالوني بضرورة التعاقد مع مدافع مان يونايتد دايلي بليند إذا كانوا يفكروا في خليفة مستقبلي لماسكيرانو .

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