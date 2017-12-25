تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق

2017/12/25 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراقكشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيسا جديدا للمفوضية.وذكرت المفوضية في بيان: "صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيساً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".واوضح البيان: "تمت المصادقة أيضا على تعيين علي ميزر الشمري نائبا لرئيس المفوضية".جدير بالذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، انتخبت في الـ9 ديسمبر/كانون الأول، عقيل الموسوي رئيسا لها، وعلي ميزر نائبا له.

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