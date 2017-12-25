بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس

2017/12/25 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقوم بدور المرشد السياحي للزائرين المسيحيين في القدس.

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