الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع الفرنسي ديارا

2017/12/25 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع الفرنسي دياراأعلن نادي الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم، إنهاء تعاقده مع الفرنسي لاسانا ديارا (32 عاما)، وسط تقارير عن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.وجاء إعلان الجزيرة عن إنهاء التعاقد مع ديارا عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.وانضم ديارا الذي سبق له الدفاع عن ألوان ناديي تشلسي وأرسنال الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني، وأنجي ولوكوموتيف موسكو الروسيين، ومرسيليا الفرنسي، إلى الفريق الإماراتي في أبريل/نيسان الماضي.ولم يشارك ديارا مع ناديه الإماراتي سوى في أربع مباريات في ظل إصاباته المتكررة.وغاب ديارا عن تشكيلة المدرب الهولندي للنادي هينك تين خلال كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا، وحل فيها النادي الإماراتي في المركز الرابع.وأشارت تقارير صحافية في الفترة الأخيرة إلى سعي نادي سان جيرمان لضم ديارا إلى صفوفه، لتعزيز مركز الوسط الدفاعي.وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المدرب الإسباني لنادي العاصمة الفرنسية أوناي إيمري إنه "لم يتحدث بخصوص لاعبين جدد مع إدارة النادي".

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