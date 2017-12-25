2017/12/25 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم ذلك القط من بنغلاديش ذكائه من أجل الخروج من الغرفة، وذلك بتقليد البشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قط يستخدم ذكائه للخروج من غرفة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قط يستخدم ذكائه للخروج من غرفة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).