الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


قط يستخدم ذكائه للخروج من غرفة (فيديو)
2017/12/25 | 06:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استخدم ذلك القط من بنغلاديش ذكائه من أجل الخروج من الغرفة، وذلك بتقليد البشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قط يستخدم ذكائه للخروج من غرفة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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