مذكرتا تفاهم مع “مواسم” و “أبيان”

2017/12/25 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2017-12-25 (All day)أبرم تركي بن عبد المحسن آل الشيخ مساء أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة "مواسم للاستثمار الرياضي" لدراسة تطوير وإنشاء مدارس رياضية متخصصة، تهدف لتعزيز الأنشطة والمهارات الرياضية والبدنية بين الطلاب والطالبات في جميع أنحاء السعودية.كما وقع مذكرة تفاهم مماثلة مع شركة "أبيان الطبية المحدودة" وتتضمن إعداد المناهج الخاصة بتدريس وتدريب وإعداد الأبطال الأولمبيين من جميع النواحي الفنية والبدنية والسلوكية.

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