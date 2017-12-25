فيديو : ميسي استفز المدريديين باحتفاله

2017/12/25 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – نشرت بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لزاوية حديدة من احتفال ليونيل ميسي بهدفه في الكلاسيكو داخل ملعب البرنابيو وظهر مدى الغضب على مشجعين النادي الملكي .

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