الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


فيديو : ميسي استفز المدريديين باحتفاله
2017/12/25 | 06:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نشرت بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لزاوية حديدة من احتفال ليونيل ميسي بهدفه في الكلاسيكو داخل ملعب البرنابيو وظهر مدى الغضب على مشجعين النادي الملكي .

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