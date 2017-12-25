الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


زعيم كوريا الشمالية يدعو
2017/12/25 | 07:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى "الكفاح" من أجل "اجتثاث" العناصر "غير الاشتراكية" في المجتمع، حيث يسعى جاهدا إلى تشديد الانضباط الأيديولوجي وسط العقوبات الدولية ضد برامجه النووية والصاروخية.

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