زعيم كوريا الشمالية يدعو

2017/12/25 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى "الكفاح" من أجل "اجتثاث" العناصر "غير الاشتراكية" في المجتمع، حيث يسعى جاهدا إلى تشديد الانضباط الأيديولوجي وسط العقوبات الدولية ضد برامجه النووية والصاروخية.

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