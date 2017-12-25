انفجار قرب مكتب جهاز المخابرات الأفغاني في كابول

2017/12/25 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولو أمن في أفغانستان إن انفجارا وقع في منطقة بكابول قريبة من مجمع تابع لجهاز المخابرات الوطني الأفغاني اليوم الاثنين ومن المرجح سقوط ضحايا.

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