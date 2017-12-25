برشلونة سيدعم صفوفه بعض النظر عن مستواه الحالي

2017/12/25 | 07:10

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هاي كورة – اكدت اذاعة الكادينا سيرا ان نادي برشلونة لن يتخلي عن فكرة تدعيم صفوفة حتى بعد الاداء الذي قدمه في مباراة الكلاسيكو مؤكدين ان خططهم في جلب مدافع مازالت كم هي

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