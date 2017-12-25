العراق.. دخول شحنة دجاج صيني محظور زيفت على انها اردنية

2017/12/25 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة والجهات الرقابية من استمرار من اسمتهم بضعاف النفوس من التجار والمهربين بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال إدخال شحنات من الدجاج الصيني المحظور عراقياً، كاشفة عن دخول شحنة جديدة استوردها مكتب "نبع الكوثر" مغلفة بأغلفة أردنية مزيفة.وذكرت في حديث اوردته لشفق نيوز، "ان هناك شحنة من الدجاج الصيني المغلف بأغلفة أردنية مزيفة استوردها مكتب نبع الكوثر، تم ضبطها من قبل جهاز الأمن الوطني"، معربة عن شكرها لجهاز الأمن الوطني الذي أنقذ أرواح الآلاف من المواطنين من خلال ضبط هذه الشحنة.وتساءلت نصيف "أين دور المفتشين العامين في محاسبة ضعاف النفوس من الموظفين المرتشين الذين يسهلون إدخال هذه المواد؟ ولماذا لم نسمع حتى الآن عن فتح تحقيق مع أحد هؤلاء الفاسدين؟"، مشيرة الى ان تكرار المحاولات لإدخال هذه السموم يتطلب من الحكومة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية.

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