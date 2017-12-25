الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاتحاد الأوروبي بصدد استقبال أكثر من 10 ألاف مهاجر
2017/12/25 | 07:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت الحكومة الإيطالية، بأن دول الاتحاد الأوروبي بصدد استقبال أكثر من 10 ألاف مهاجر من المحاصرين في مراكز اللجوء والاحتجاز في ليبيا خلال العام المقبل.

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