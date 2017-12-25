الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


ضبط كدس للعتاد بمنطقة البو فراج في جزيرة الرمادي
2017/12/25 | 17:16
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