الإثنين 25 كانون الأول 2017 م (7 ربيع الثاني 1439 هـ)


ضابط يمني:
2017/12/25 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، أن المعارك في محافظة البيضاء تدور في مناطق صحراوية على الأطراف، وأن "القوات المسلحة" واللجان الشعبية التابعة لهم تسيطر على 85% من مساحة المحافظة.

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