2017/12/25 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صور| هذه السيّدة زوّجت طفلتها بعمر 10 سنوات لخمسيني مقابل المال! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2017/12/25 | 17:20.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صور| هذه السيّدة زوّجت طفلتها بعمر 10 سنوات لخمسيني مقابل المال!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صور| هذه السيّدة زوّجت طفلتها بعمر 10 سنوات لخمسيني مقابل المال!) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صور| هذه السيّدة زوّجت طفلتها بعمر 10 سنوات لخمسيني مقابل المال!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).